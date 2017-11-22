رئيس الوزراء المصري يسافر إلى ألمانيا للخضوع لجراحة

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيسافر إلى ألمانيا غدا الخميس للخضوع لجراحة.

وقال البيان المقتضب "من المنتظر أن تستغرق فترة العلاج في حدود ثلاثة أسابيع" دون أن يحدد سبب الجراحة أو ما يعانيه رئيس الوزراء.

وكانت تقارير إخبارية سابقة تحدثت عن مشكلات صحية يعاني منها رئيس الوزراء المصري تسببت في انخفاض كبير وملحوظ في وزنه وتساقط شعر رأسه وشاربه، إلا أن مجلس الوزراء نفى تلك التقارير آنذاك وقال إن السبب وراء ذلك هو عودة إسماعيل من مناسك الحج.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير أشرف سلطان إن تفويض القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال فترة غيابه سيتم إعلانه من قبل رئاسة الجمهورية.

وأضاف سلطان خلال مداخلة تلفزيونية أن رئيس الوزراء سيجري عملية بالجهاز الهضمي في ألمانيا، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيستأنف نشاطه بعد الانتهاء من رحلة العلاج.