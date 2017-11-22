تركيا تعتزم إنشاء مستشفيين ميدانيين لمسلمي الروهينغيا ببنغلاديش

قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ، الثلاثاء، إن بلاده ستنشئ مستشفيين ميدانيين و10 نقاط طبية في مدينة "كوكس بازار" التي تستضيف لاجئي مسلمي الروهينغيا جنوب شرقي بنغلاديش.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أقداغ، خلال استقباله في قصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، وزير إدارة الكوارث والإغاثة البنغالي مفصل حسين والوفد المرافق له، بحضور رئيس إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (أفاد) محمد غوللو أوغلو.

وأعرب الوزر التركي عن سعادته لاستقبال ضيفه البنغالي، مشيرًا أن كوكس بازار تستضيف نحو مليون شخص من مسلمي الروهينغيا.

وناشد أقداغ العالم من أجل إعادة مسلمي أراكان إلى بلادهم وأراضيهم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مجبورة على اتخاذ كل أنواع العقوبات من أجل تحقيق ذلك.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستقوم بما في وسعها من أجل مساعدة مسلمي الروهينغيا.

وقال في هذا الخصوص: "سنقوم قبيل حلول نهاية العام بإنشاء مستشفيين ميدانيين في كوكس بازار، بالإضافة إلى 10 نقاط طبية، وبذلك فإن وزارة الصحة ستكون قد بدأت بتقديم خدمتها في نطاق واسع بدءا من تلقيح الأطفال وانتهاء بمراقبة النساء الحوامل ومعالجتهن".

وأكد أن "أفاد" وبلدية ولاية قوجه إيلي التركية، ستقوم بحفر آبار للمياه في المنطقة لتأمين احتياجات الناس من المياه النقية.

ولفت أقداغ إلى أن بلاده كانت قد خططت لإنشاء 20 ألف بيت مسبق الصنع وتقديم الخدمة لـ100 ألف شخص، ولكنها رفعت عدد البيوت المذكورة إلى 25 ألف، وبذلك فإن عدد الأشخاص الذي ستقدم لهم المساعدات يصل إلى 125 ألف.