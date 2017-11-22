بوتين: إيران وتركيا تدعمان مؤتمر شعوب سوريا المقترح

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن رئيسي إيران وتركيا أيدا اليوم الأربعاء مؤتمر شعوب سوريا المقترح باعتباره أحد الخطوات الأولى لإجراء حوار شامل في البلد الذي مزقته الحرب.

وفي تعليقات أدلى بها بعد لقاء نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان قال بوتين إن الزعماء الثلاثة أصدروا أوامر للأجهزة الدبلوماسية والأمنية والدفاعية في بلادهم بالعمل على تحديد شكل المؤتمر وموعده.

وأضاف بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد في مدينة سوتشي بجنوب روسيا أن القيادة في سوريا ملتزمة بعملية السلام والإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات حرة. وقال إنهم اتفقوا على تكثيف الجهود للقضاء على "الجماعات الإرهابية" في سوريا.