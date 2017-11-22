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سياسة

بابا الفاتيكان يستقبل وفداً سعودياً في "لقاء نادر"

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يستقبل وفدا حكوميا سعوديا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان يستقبل وفدا حكوميا سعوديا
22/11/2017

استقبل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وفدا حكوميا سعوديا رفيع المستوى برئاسة عبد الله بن فهد اللحيدان، مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر بالفاتيكان قولها إن المحادثات بين الجانبين كانت "مهمة وشاملة وعميقة" مشيرة إلى أن اللقاء جاء "بناءً على طلب الجانب السعودي، حيث وافق عليه البابا على وجه السرعة".

ولا ترتبط دولة الفاتيكان والمملكة العربية السعودية بعلاقات دبلوماسية، واللقاءات بين الجانبين نادرة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصراعات في سوريا والعراق، والعلاقات مع إيران، والوضع في لبنان، وعملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية، كانت من بين أهم المواضيع التي بحثها الجانبان.

وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز أول عاهل سعودي يزور الفاتيكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، عندما أجرى حينها مباحثات مع البابا الاسبق بندكت السادس عشر.

المصدر : الأناضول
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