المرصد الأورومتوسطي: عرقلة السعودية ممارسة الشعائر الدينية "انتهاك خطير يستوجب المساءلة"

وصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عرقلة سفر المواطنين القطريين لممارسة الشعائر الدينية في السعودية بأنه "انتهاك خطير".

وأضاف المرصد في تقرير له أن هذا الأمر "يستوجب من السلطات السعودية التحقيق ومساءلة المسؤولين عن هذه الممارسات التي تخالف أساسيات حقوق الإنسان وحرية العبادة وتمثل نوعاً من التمييز غير القانوني".

ودعا المرصد الحقوقي الدولي السلطات السعودية إلى التحقيق في استخدام الشعائر الدينية على أراضيها لغايات سياسية، والعمل على وقف هذه الممارسات بشكل فوري وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.

كما دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمتابعة هذا الملف، مؤكدا أن على المنظمات الدولية والمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، السعي لاتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين وغيرهم من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية كما كفلتها لهم القوانين والأعراف الدولية، والعمل على حظر استعمال الحقوق الأساسية والحقوق الدينية كأداة للضغط السياسي.

وذكر المرصد في سياق متصل أن مسئولي الخدمات وأماكن العبادة في السعودية يقومون بتسييس بعض الأماكن والشعائر الدينية بشكل غير مباشر، عبر وضع معالم معينة في الأماكن التعبدية وتسميتها بأسماء الملوك السعوديين، كما أن بعض الممارسات في إدارة الأماكن الدينية لم تخلُ من خلفيات بدا أنها سياسية.

ونبه إلى أن الأزمة في الخليج ومقاطعة قطر وفرض حصار عليها منذ مطلع يونيو الماضي وحتى الآن، أعطت مثالاً بارزاً على الانتهاكات التي تم رصدها إزاء حرية إقامة الشعائر على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن فريقا منه قام بمقابلة العديد من شركات الحج والعمرة في قطر، حيث أفاد مواطنون قطريون كانوا ينوون السفر إلى السعودية بقصد زيارة الأماكن الدينية، أنهم واجهوا العديد من العراقيل التي منعتهم أو صعّبت عليهم إتمام رحلتهم.

جديرٌ بالذكر أن وفداً من المرصد الأورومتوسطي كان قد زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا، حيث اطلع على بعض ما وثقته اللجنة في هذا الإطار، كما جرى تناول الانتهاكات التي طالت المدنيين جراء الأزمة الخليجية.

وأطلعت اللجنة فريق المرصد أيضا على الشكاوى التي جمعتها من المواطنين القطريين، حيث تلقت 161 شكوى تعلقت بعرقلة السعودية لقطريين أو مقيمين في قطر عن ممارسة شعائرهم الدينية.