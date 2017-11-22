الفصائل الفلسطينية تؤكد في القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية

أكدت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أول أيام جلسات الحوار الوطني التي انطلقت، الثلاثاء، في القاهرة برعاية مصرية.

وقال مسؤولون شاركوا في الاجتماع الذي عقد في مقر المخابرات المصرية في القاهرة إنه تم التأكيد من قبل كل الفصائل على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدًا للمصالحة التامة.

وأوضح مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" أن حركة فتح أرادت مناقشة ملف تمكين الحكومة فقط، مشدداً على أن موقف الفصائل كان قوياً وناقش جميع الملفات العالقة والمطروحة رزمة واحدة، حيث شمل ملف الانتخابات، والأمن، ومنظمة التحرير، والحكومة، والمصالحة المجتمعية.

وأكد المصدر عدم وجود اتفاق حتى اللحظة حول تشكيل لجان أو زيارات لوفود أمنية مصرية، وقال إن اجتماعات اليوم الأول بدأت في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، واستمرت طيلة 11 ساعة متواصلة دون انقطاع، وأكد أن جميع الفصائل كانت مع تطبيق اتفاق 2011 الذي تم توقيعه في القاهرة.

وقال مسؤول لـ"فرانس برس" أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية ودارت خلالها نقاشات جادة ومعمقة حول القضايا الرئيسة خصوصًا تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها بالكامل في قطاع غزة وإنهاء الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية في القطاع، مثل إحالة آلاف الموظفين العموميين للتقاعد المبكر وعدم دفع فاتورة كهرباء القطاع لإسرائيل.

وقال صلاح البردويل القيادي في حماس والمشارك في الاجتماع إن الفصائل تؤكد على التمسك بإصلاح منظمة التحرير وإقرار جدول للانتخابات العامة.

ويواصل قادة الفصائل تتقدمهم حركتا حماس وفتح المباحثات صباح الأربعاء بمشاركة ورعاية مصرية وفق المصدر نفسه.

وقال جميل مزهر القيادي في الجبهة الشعبية إن وفدًا من المخابرات المصرية سيصل إلى غزة خلال الأيام القادمة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

ووقعت حماس وفتح اتفاق المصالحة في 12 أكتوبر/تشرين الأول حيث تسلمت السلطة الفلسطينية الوزارات والمعابر في القطاع بعدما كانت تخضع لسيطرة حماس لنحو عشر سنوات.

وأشار المسؤولون إلى أنه تم عقد جلستي حوار صباحًا ومساءًا بحضور وكيل المخابرات المصرية الذي أكد أن لدى كل الفصائل إصرار كبير للتوصل إلى حلول حول القضايا المطروحة.

وأوضح عضو آخر مشارك أن الفصائل طالبت وفد فتح بالإسراع في رفع الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، ولم يقدم وفد فتح في الاجتماع إجابة عن موعد إلغاء هذه القرارات والاجراءات.

وأضاف "ناقشنا جملة من القضايا أهمها تعزيز المصالحة وتمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة كما ناقشنا إمكانية دمج الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة والتابعة لحماس في غزة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية".

ويضم وفد حماس الذي يرأسه نائب رئيس الحركة صالح العاروري كلًا من يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.

أما وفد حركة فتح الذي يرأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضًا الى تشكيل حكومة وفاق بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.