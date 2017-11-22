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سياسة|ألمانيا

الحكومة الألمانية تدعو لتمديد مهام الجيش في العراق ومالي

البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
22/11/2017

أحال أعضاء البرلمان الألماني مهمتي الجيش في العراق ومالي إلى لجنة خاصة تم تشكيلها حديثا للبت في تمديد هذه المهام لمدة ثلاثة أشهر في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وهناك سبع مهام خارجية من المنتظر أن يمددها البرلمان الألماني لمدة ثلاثة أشهر. وتعد موافقة البرلمان على التمديد في حكم المؤكد نظرا لانتهاء مدتها وعدم وجود حكومة جديدة للبلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وليس من المنتظر أن يتم تغيير شيء في أصل كل مهمة.

وأعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن اعتقاده بأن المهمة التدريبية التي يقوم بها الجيش في شمال العراق تسهم في استقرار البلاد.

وخلال نقاش البرلمان بشأن تمديد المهمة، قال غابرييل إن "إنهاء المهمة في اللحظة الراهنة من شأنه أن يبعث بإشارة بأننا سنترك العراق وشأنه… لا يجب أن يمنعنا الصراع الداخلي العراقي من مواصلة تدريب القوات المسلحة في شمال العراق"، لافتا إلى أنه لن يتم تعريض الجنود الألمان للخطر.

ويتمركز 140 جنديا ألمانيا حاليا بالقرب من مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وبدأ الجيش الألماني مهمة في شمال العراق منذ مطلع 2015 لتدريب جنود أكراد لقتال تنظيم الدولة.

كما دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين إلى تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي ضمن مهمة للأمم المتحدة لحفظ السلام بقوة تبلغ ألف جندي.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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