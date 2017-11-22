البث الحي
سياسة

الأمم المتحدة: الصدمة "استنزفت" لاجئي الروهينغيا

نساء من الروهينغيا يبكين أثناء هروبهن من ميانمار إلى بنغلاديش فرارا من عمليات التطهير العرقي
نساء من الروهينغيا يبكين أثناء هروبهن من ميانمار إلى بنغلاديش فرارا من عمليات التطهير العرقي
22/11/2017

قال مسؤول أممي، الأربعاء، إن مئات الآلاف من مسلمي الروهينغيا الذين فروا إلى الجارة بنغلاديش هربًا من موجة العنف في ميانمار "استُنزفوا" بسبب الصدمة التي عانوا منها خلال الأزمة.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينغيا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية منذ أواخر أغسطس/آب لبنغلادش المجاورة بسبب قيام الجيش بعملية تطهير في ولاية أراكان (راخين).

وأثارت معاناة اللاجئين غضبًا دوليًا ونداءات من وكالات الإغاثة لتوفير ملايين الدولارات لمعالجة هذه الأزمة.

وقال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، خلال أول زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية سول "وجدت أناسًا ليس لديهم أي تجاوب تقريبًا. سلبيون للغاية، تشعر بأنه لم يبق شيء تقريبا وأن هذا الأمر استنزف كل شيء".

وقال إنه فسر هذه اللامبالاة على أنها أحد أعراض الصدمة.

وقال الدبلوماسي الإيطالي "لم أر مثل هذا النوع من الصدمات منذ فترة طويلة جدًا. ربما رأيت ذلك في التسعينيات في وسط أفريقيا".

وكان غراندي يتولى تنسيق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الحرب الأهلية التي دارت هناك ما بين عامي 1996 و1997.

وقال إن نجاح جهود الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية يعتمد على قيام حكومة ميانمار بنزع فتيل العداء الذي يواجه موظفي الإغاثة في أراكان.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)

بعد 27 عاما.. أذربيجان ترفع علمها في كالبجار (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)