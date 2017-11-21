البث الحي
سياسة

وزير الخارجية السوداني: سد النهضة يحفظ مياهنا التي كانت تذهب لمصر

إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
إبراهيم غندور / رئيس حزب البشير " المؤتمر الوطني"
21/11/2017

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الاثنين إن مصلحة بلاده في سد النهضة الإثيوبية تتمثل في أن "السد يحافظ على حصة مياه السودان التي كانت تذهب إلى مصر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، في حوار مع تلفزيون "روسيا اليوم"، من العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضح غندور أن "مشكلة السودان كانت ولازالت في أنه لم يستخدم مياه النيل التي منحتها لها اتفاقية 1959 والتي كانت تذهب لمصر طوال السنوات الماضية".

ومضي قائلا "مصر ستخسر مياه السودان التي كانت تذهب إليها؛ بفضل السد(النهضة)"

وِأشار أن بلاده قدمت لمصر أكثر من مرة مقترحا بإقامة مشاريع مشتركة لزراعة القمح شمالي السودان ولكنها لم تستجب، بحسب قوله.

والسبت الماضي قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا أنها مسألة "حياة أو موت"، في أول تعليق له إثر إعلان بلاده رسميًا تجميد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الأسبوع الماضي.

وكانت مصر أعلنت الاثنين الماضي تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.

فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

حالة تأهب بسفارات إسرائيل في العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

فايننشال تايمز: السعودية تسعى لحل الأزمة مع قطر "هدية" لبايدن

(الجزير مباشر)

ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)
الأكثر قراءة

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)