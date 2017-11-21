قائد الجيش اللبناني يدعو للاستعداد على الحدود مع إسرائيل

قال الجيش اللبناني إن قائده دعا إلى "الجهوزية التامة" على الحدود الجنوبية لمواجهة "تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته، وما يبيّته من نيّات عدوانية ضد لبنان وشعبه وجيشه".

وأضاف الجيش في تغريدات على تويتر أن العماد جوزاف عون دعا جنوده "إلى السهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان، حفاظاً على الاستقرار".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي، لم تذكر اسمه، وصفه لتحذير الجيش اللبناني بأنه "هراء".

وأنهى القرار 1701 حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله، كما تنتشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة على الحدود. ويتولى الجيش اللبناني بموجب القرار مسؤولية الأمن على الحدود في منطقة يحظر فيها أي وجود لقوة مسلحة بما في ذلك حزب الله.

ونقل حساب الجيش اللبناني على تويتر عن عون قوله "إنّ الأوضاع السياسية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، تستدعي منكم التحلّي بأقصى درجات الوعي واليقظة، والمواظبة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

وأضاف "الاستقرار الأمني يشكّل قاعدةً صلبة لإعادة إنتاج الحلول السياسية المنشودة، وجسر عبور للانتقال مجدداً من ضفّة القلق والشكّ إلى ضفّة الخلاص والإنقاذ".