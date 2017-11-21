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سياسة

شاهد: مدون إسرائيلي ينشر صورا له في الحرم النبوي

21/11/2017

نشر مدون إسرائيلي يدعي "بن تزيون" عدة صور له في المملكة العربية السعودية ومن بينها صورة داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة وهو يشير إلى كتابة باللغة العبرية على حقيبته.

كما نشر صورة له مع من أسماه "أخي ناصر" من داخل المسجد النبوي الشريف، وكتب معلقا "العرب واليهود يشتركون في التاريخ والدم حتى النبي إبراهيم. مع كل الحب والاحترام المتبادل، سيعم السلام كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

ونشر المدون مقطع فيديو أثناء رفع الآذان وحرص على ظهور الكتابة العبرية على حقيبته وكتب معلقا "الصلاة من أجل السلام! جنبا إلى جنب مع إخوتي العرب. من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها لجميع الناس. للسلام بين اليهود والمسلمين والمسيحيين والأقباط والدروز والبدو ولكل سليل إبراهيم يعرف أيضا باسم إبراهيم. سلام وشالوم".

وأثارت صور المدون استهجان واستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، وأطلق نشطاء وسم #صهيوني_بالحرم_النبوي.

كما نشر "بن تزيون" صورة جمعته مع من أطلق عليه "أخي العزيز عبد العزيز"، وكتب معلقا "يجب على جيلنا إعادة بناء الجسور بين اليهود والعالم العربي مرة واحدة وإلى الأبد. يجب على السعودية وإسرائيل الوقوف جنبا إلى جنب لتحقيق الهدف المشترك من أجل دفع السلام في الشرق الأوسط الكبير لكل الشعوب".

وأشار مكان الصورة إلى أنها في أحد فنادق العاصمة السعودية الرياض.

ونشر موقع إيلاف السعودي قبل أيام مقابلة مع رئيس الأركان الإسرائيلي غادي إيزنكوت، وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس عضو المجلس الوزاري المصغر في حديث لإذاعة تابعة للجيش، إن إسرائيل تقيم علاقات مع دول عربية وإسلامية معتدلة بما فيها السعودية.

 

 

 

المصدر : الجزيرة + بن تزيون
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