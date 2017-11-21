شاهد: "صفوف من الخيام" بديل لمنازل العراقيين بعد الزلزال

تعيش العديد من الأسر في خيام في بلدة دربندخان العراقية خوفا من العودة إلى المنازل التي ضربها الزلزال الأخير وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في العراق و530 على الأقل في إيران.

وأصبحت الآن صفوف الخيام في مدينة دربندخان شمالي العراق، موطنا لعشرات العائلات التي اضطرت للفرار من منازلها بعد أن دمرها زلزال.

ترائين نامق هي واحدة من هؤلاء النازحين المقيمين، أقامت منزلا مؤقتا هناك مع أطفالها، وتقول "نحن هنا منذ 10 أيام، نخشى لأن هناك تشققات في المنزل، ونحن قلقون من أنه سينهار علينا."

وتضيف أنه ليس لديهم المال لإصلاح منزلهم، بل يطلبون من السلطات المساعدة.

ودمر الزلزال الذى بلغت قوته 7.3 درجات المنطقة القريبة من الحدود مع إيران يوم الأحد، وبلغ عدد القتلى حتى الآن ثمانية أشخاص في العراق.

ووقع معظم الضحايا في بلدة دربندخان على بعد حوالى 35 كيلومترا جنوب شرقي مدينة السليمانية، حيث انهار منزلان، وعدد كبير آخر به تصدعات.

كانت هناك أيضا أضرار في السد القريب، مع ظهور تشققات في الجزء العلوي من الهيكل، يفحصه حاليا المتخصصون العراقيون.

ويقول مدير السد رحمن هاني إن جميع المعلومات عن الضرر ستجمع وتنشر في غضون أسبوع.

وتحملت إيران المجاورة وطأة الزلزال حيث وصلت حصيلة القتلى إلى 530 قتيلا، ما جعله أكثر الزلازل دموية التي شهدتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.