شاهد: "تجارة رقيق" في ليبيا تثير الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأنباء التي سمعها واللقطات التي شاهدها لمهاجرين أفارقة في ليبيا ورد أنهم بيعوا كعبيد "أفزعته".

ودعا الأمين العام كل السلطات المختصة للتحقيق في هذه الأنشطة دون إبطاء وإلى تقديم مرتكبيها للعدالة.

وفي تقرير مصور لشبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي شوهد مزاد يباع فيه شبان من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء باعتبار أنهم عمال مزارع مقابل 400 دولار لكل منهم.

وقال غوتيريش في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين "أفزعتني تقارير إخبارية ولقطات مصورة تظهر مهاجرين أفارقة في ليبيا قيل إنهم بيعوا كالعبيد. أنزعج لهذه الأعمال المروعة وأدعو كل السلطات المختصة إلى التحقيق في هذه الأنشطة دون إبطاء وأن تقدم مرتكبيها للعدالة."

وأضاف " وقد طالبت ممثلي الأمم المتحدة ذوي الصلة بمتابعة هذه القضية بنشاط. لا مكان للرق في عالمنا، وهذه الأعمال من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان وقد ترقى إلى درجة جرائم ضد الإنسانية. أحث كل الدول على إقرار وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول المتعلق بتهريب البشر. وأحث المجتمع الدولي على الاتحاد في مكافحة هذه الآفة".

ويُحتجز المهاجرون غير الشرعيين في مراكز اعتقال بليبيا تشبهها جماعات حقوقية بمعسكرات الاعتقال.

وشدد غوتيريش على الحاجة لمعالجة مشكلة الهجرة قائلا "هذا يذكرنا أيضا بالحاجة إلى معالجة تدفقات الهجرة بطريقة شاملة وإنسانية من خلال التعاون الإنمائي الذي يهدف إلى معالجة أسبابه الجذرية، عبر زيادة ملموسة لجميع فرص الهجرة القانونية ومن خلال تعزيز التعاون الدولي في القضاء على المهربين والمتاجرين وحماية حقوق ضحاياهم".