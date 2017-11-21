شاهد: تايلاند تطارد 20 مهاجرا فروا من مركز احتجاز

قالت شرطة تايلاند إنها شددت الأمن على حدودها، الثلاثاء، مع بدء مطاردة نحو 20 شخصًا من عرقية الإيغور المسلمة فروا من مركز احتجاز للمهاجرين.

ونشرت وسائل الإعلام التايلاندية لقطات لكاميرا مراقبة لعملية الفرار التي وقعت يوم الاثنين، حيث تسللت المجموعة من مركز الاحتجاز باستخدام حفرتين يبدو أن أعضاءها حفروهما في الجدار، واحدا تلو الآخر، واستخدموا ملاءات للهبوط من المبنى قبل أن يركضوا باتجاه مخرج المركز.

وقال نائب الناطق باسم شرطة الهجرة، تشيرنغرون ريمبادي، إن الشرطة تقوم بدوريات بين تايلاند وماليزيا حيث شدد الأمن أيضا لأن مركز الاحتجاز قريب من الحدود.

وأضاف تشيرنغرون إن المجموعة اعتقلت في 2014 لدخولها البلاد بشكل غير مشروع، إلا أن الشرطة لم تتمكن من تحديد جنسياتهم.

وفي 2015 قامت تايلاند بترحيل 109 من اللاجئين من عرقية الإيغور المسلمة إلى الصين مرة أخرى، والتي كانوا قد فروا منها، ما أثار انتقادات من وكالة الأمم المتحدة للاجئين والولايات المتحدة وغيرهما.