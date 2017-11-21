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سياسة|لبنان

شاهد: الرئيس اللبناني يحذر الدول العربية من دفع بلاده "باتجاه النار"

21/11/2017

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الدول العربية اليوم الثلاثاء إلى التعامل مع لبنان بحكمة "وخلاف ذلك هو دفع له باتجاه النار".

وقال عون في كلمة عشية عيد الاستقلال "رسالتي للأشقاء العرب: التعاطي مع لبنان يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل وخلاف ذلك هو دفع له باتجاه النار".

وأضاف "وعلى الرغم من كل ما حصل، لا تزال آمالنا معقودة على جامعة الدول العربية بأن تتخذ المبادرة انطلاقاً من مبادئ وأهداف وروحية ميثاقها وتنقذ إنسانها وسيادتها واستقلالها".

وفي إشارة الى الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري قال عون إن الأزمة الحكومية الأخيرة "عبرت" ولكنها ليست قضية عابرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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