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شاهد: احتفالات في شوارع زيمبابوي بعد إعلان استقالة موغابي

21/11/2017

نزل الآلاف من مواطني زيمبابوي إلى شوارع العاصمة هراري وسط إطلاق أبواق السيارات للاحتفال باستقالة الرئيس روبرت موغابي الثلاثاء.

وحمل عدد من المحتفلين صورا لقائد الجيش كونستانتينو تشيوينغا والنائب السابق للرئيس إمرسون منانغاغوا الذي دفعت إقالته في وقت سابق من الشهر الجاري الجيش للتحرك مما اضطر الرئيس للاستقالة.

وجاءت الاحتفالات بعدما أعلن رئيس البرلمان جاكوب موديندا أن موغابي قدم خطاب استقالته إلى البرلمان اليوم الثلاثاء.

وكان البرلمان قد بدأ إجراءات إقالة موغابي الثلاثاء قبل أن يوقف موديندا الإجراءات ويعلن استقالة الرئيس. وانفجر أعضاء المجلس بالتهليل لدى إعلان موديندا النبأ.

وكان موغابي قد حاول التشبث بمنصبه وعدم التخلي عن السلطة عبر مفاوضات مع قائد الجيش الذي وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد انقلاب عسكري.

لكن الرئيس العجوز، وهو أكبر رئيس دولة في العالم سنا، ظل معزولا بشكل متزايد في قصره الفخم، في الوقت الذي تنصل فيه حلفاؤه منه، فيما ألقي القبض على بعض منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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