رويترز: الحريري يغادر إلى لبنان بعد لقائه السيسي بالقاهرة

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بمطار القاهرة أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري غادر إلى لبنان مساء الثلاثاء وذلك بعد لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة المصرية.

ووصل الحريري إلى القاهرة في وقت سابق مساء الثلاثاء قادما من العاصمة الفرنسية باريس والتقى بالسيسي في القصر الرئاسي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن اللقاء بين السيسي والحريري تناول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الموقف في لبنان.

وكان الحريري يقيم في العاصمة الفرنسية باريس منذ يوم السبت والتقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال إنه سيشارك في احتفالات يوم الاستقلال في لبنان غدا الأربعاء، كما سيوضح موقفه للرئيس اللبناني.

وأثار إعلان الحريري استقالته بشكل مفاجئ من الرياض في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أزمة سياسية في لبنان، ودفع بلاده إلى خضم صراع على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران.

وكان الحريري، الذي تربطه علاقات وثيقة وقديمة بالسعودية، قد قال في استقالته التي تم بثها مسجلة من الرياض، إنها ناتجة عن تدخلات إيران وحليفها حزب الله في الشأن اللبناني.

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون وسياسيين آخرين مقربين من الحريري قالوا إنهم يعتقدون أنه أجبر على الاستقالة، وهو ماوينفي الحريري والسعودية ذلك.

وقال الحساب الرسمي للحريري على تويتر إن اللقاء بين رئيس الوزراء المستقيل والسيسي سيليه مأدبة عشاء يقيمها الرئيس المصري على شرف ضيفه الزائر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن من المقرر أن يعود الحريري إلى لبنان غدا الأربعاء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني مساء الثلاثاء، تناول تطورات الأوضاع السياسية في لبنان.

وأضافت: "تم التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية".