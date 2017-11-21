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سياسة|العراق

الأمم المتحدة: العراق يستأنف دفع تعويضات حرب الخليج للكويت العام القادم

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
21/11/2017

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنها قبلت مقترحا من العراق بتخصيص 0.5 بالمئة من إيراداته النفطية العام القادم من أجل سداد 4.6 مليار دولار تعويضات للكويت.

ويدفع العراق تعويضات عن تدمير منشآت الكويت النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان أن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر تشرين الأول 2014، بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، ستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021 مضيفة أن الكويت قبلت المقترح.

وأضافت اللجنة قائلة "استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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