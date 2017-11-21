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الأسد يزور روسيا ويجري محادثات مع بوتين

بوتين وبشار خلال لقاء سابق بينهما
بوتين وبشار خلال لقاء سابق بينهما
21/11/2017

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد في منتجع سوتشي على البحر الأسود.

وقال متحدث باسم الكرملين إن زيارة الأسد لروسيا استغرقت أربع ساعات.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين بحث مع الأسد الحرب على الإرهاب وفرص التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

وفي تصريحات بثها التلفزيون السوري وجه الأسد الشكر لبوتين ووزير الدفاع وقائد الأركان الروسيين لدعمهم.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ الأسد أنه سيجتمع مع رئيسي تركيا وإيران هذا الأسبوع خلال زيارتهما إلى روسيا.

وقال بوتين إنه يعتزم إجراء محادثات مع أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعماء من الشرق الأوسط بعد محادثاته مع الأسد.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله إن مبعوثه الخاص سيشرف على اجتماعات المعارضة السورية في الرياض.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين والأسد بحثا عقد مؤتمر بشأن سوريا.

المصدر : رويترز
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