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سياسة

استقالة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية

رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية
رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية
20/11/2017

أعلن رياض حجاب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية استقالته اليوم الاثنين بعد فترة قاربت العامين من اختياره لقيادة التجمع الذي يضم جماعات معارضة مسلحة وأخرى سيا

ولم يذكر بيان صادر عن حجاب السبب وراء الاستقالة من رئاسة الهيئة التي تدعمها السعودية.

والهيئة العليا للمفاوضات هي الممثل الرئيسي للمعارضة السورية منذ تشكيلها خلال اجتماع في السعودية في ديسمبر كانون الأول 2015. وتشارك الهيئة في المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الذي نشب عام 2011.

ومالت كفة الحرب لصالح الرئيس بشار الأسد منذ إرسال روسيا لقواتها الجوية لدعمه عام 2015. كما تستعيد الحكومة السورية بانتظام السيطرة على أراض بفضل دعم من قوات تدعمها إيران مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الأسبوع الماضي أن من المقرر أن تستضيف المملكة مؤتمرا "موسعا" للمعارضة السورية هذا الشهر بهدف توحيد موقفها قبل استئناف محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة.

ولم تنجح جولات سابقة من محادثات السلام في جنيف في إحراز تقدم يذكر في سبيل إنهاء الحرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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