أمريكا تصنف كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب

صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوريا الشمالية يوم الاثنين دولة راعية للإرهاب، ما يسمح لواشنطن بفرض عقوبات إضافية على بيونغ يانغ مع استمرارها في تطوير برنامجها للأسلحة النووية.

وقال ترمب، الذي تبادل الإهانات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن وزارة الخزانة الأمريكية ستعلن المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية يوم الثلاثاء.

جاء التصنيف بعد أسبوع من عودة ترمب من جولة آسيوية استمرت 12 يوما وزار خلالها خمسة بلدان وكان احتواء الطموحات النووية لبيونغ يانغ محور محادثاته خلالها.

وقال ترمب للصحفيين بالبيت الأبيض "اليوم تصنف الولايات المتحدة كوريا الشمالية دولة راعية للإرهاب. كان ينبغي حدوث ذلك منذ وقت طويل… منذ سنوات مضت".

وتطور كوريا الشمالية برامج للأسلحة النووية والصواريخ في تحد لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي ولم تخف خططها لتطوير صاروخ يقدر على ضرب البر الرئيسي الأمريكي.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين مرا فوق اليابان.

وقالت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن كوريا الشمالية قد تجري تجارب صواريخ أخرى العام الجاري لتطوير ما لديها من تكنولوجيا للصواريخ الطويلة المدى وتعزيز التهديد ضد الولايات المتحدة.

وقال خبراء ومسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة إن كوريا الشمالية لا ينطق عليها شروط الوصف بأنها راعية للإرهاب والتي تتطلب دليلا يثبت أن بلدا ما قدم "بشكل متكرر دعما لأعمال إرهاب دولي".

ويقول خبراء أيضا إن الإجراء رمزي في معظمه إذ تقع كوريا الشمالية بالفعل تحت طائلة عقوبات أمريكية مشددة.