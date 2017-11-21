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سياسة

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى السعودية

21/11/2017

حذرت الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى السعودية بسبب استمرار ما وصفته بتهديدات الجماعات الإرهابية وتهديدات الهجمات بالصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون.

وقالت الخارجية الأمريكية في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني (الثلاثاء) إن "التهديدات الإرهابية مازالت قائمة في جميع أنحاء السعودية، بما في ذلك المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والظهران".

وأضافت الوزارة: "التهديدات يمكن أن تحدث من دون تحذير وفي أي مكان في البلاد".

وأضاف التحذير أن ثمة تهديدات ناتجة عن الصراع في اليمن، الذي عبر الحدود إلى السعودية، حيث أطلق الحوثيون العديد من الصواريخ طويلة المدى على المملكة، والتي استطاعت الوصول إلى مشارف مدن رئيسية مثل العاصمة الرياض ومدينة جدة، كما عبر الحوثيون عن نيتهم الاستمرار في إطلاق الصواريخ.

ووقع أحدث هذه الهجمات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث أطلق الحوثيون صاروخا تم إسقاطه بالقرب من مطار الملك خالد في العاصمة السعودية.

وحظرت الخارجية الأمريكية على موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم السفر إلى أي مناطق تقع في نطاق 50 ميلا (80 كيلومترا) من الحدود السعودية اليمنية، بما في ذلك مدينتي جيزان ونجران.

كما دعت المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى هذه المناطق.

وحظرت الخارجية على موظفي الحكومة الأمريكية في المملكة وعائلاتهم أيضا، السفر إلى محافظة القطيف وضواحيها في المنطقة الشرقية، أو مدينة الهفوف وضواحيها في محافظة الإحساء، كما نصحت المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى هذه المناطق.

وقال تحذير الخارجية الأمريكية إن "الجماعات الإرهابية"، مثل تنظيم الدولة والجماعات التابعة له، مازالت تمثل تهديدا قائما حيث استهدفت مصالح سعودية وغربية، من بينها مساجد ومواقع دينية، وأماكن يرتادها مواطنون أمريكيون وغربيون.

وأشار التحديث إلى "هجوم إرهابي" وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول واستهدف إحدى المنشآت الحكومية السعودية في مدينة جدة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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