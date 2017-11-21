ألمانيا تعتقل ستة سوريين بتهمة التخطيط لهجوم

اعتقلت الشرطة الألمانية ستة سوريين، تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاما ، يشتبه بأنهم خططوا لشن هجوم على هدف عام في البلاد.

وقال مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم خلال مداهمات في مدن كاسل وهانوفر وإسن ولايبزيغ.

وشارك في المداهمات نحو 500 من أفراد الشرطة وجرى خلالها تفتيش ثماني شقق سكنية.

وكان أربعة من المشتبه بهم قد وصلوا إلى ألمانيا في ديسمبر/ كانون الأول 2014 ، فيما وصل الاثنان الآخران في العام التالي. وطلب الستة اللجوء.

ولم يذكر مكتب المدعي العام ما إذا كانت طلبات اللجوء الخاصة بهم قد قبلت.

وقال مدعون إن السوريين الستة "يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم إرهابي أجنبي يسمي نفسه الدولة الإسلامية".

وأضافوا "يشتبه بأن المتهمين خططوا لهجوم على هدف عام في ألمانيا باستخدام الأسلحة أو المتفجرات".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يلقى فيها القبض على أشخاص للاشتباه بأنهم خططوا لهجمات. واعتقل سوري يبلغ من العمر 19 عاما في وقت سابق من الشهر الحالي في ألمانيا للاشتباه بأنه يخطط لتفجير قنبلة.

ويأتي الاعتقال قبل شهر من الذكرى الأولى لهجوم برلين الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا. وقام المهاجم، وهو طالب لجوء تونسي قوبل طلبه بالرفض، بدهس المارة في سوق لعيد الميلاد باستخدام شاحنة.

ووضعت حواجز إسمنتية حول أسواق عيد الميلاد في عدد من الميادين الحيوية بالعاصمة الألمانية هذا العام قبل أن يبدأ موسم العطلات في غضون أسابيع.