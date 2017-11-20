3 آلاف تركي يستفيدون من خدمة "آلو أريد أن أتعلم القرآن"

بدأت دار الإفتاء في ولاية قونية بتقديم خدمة "أريد أن أتعلم القرآن الكريم" حيث استفاد من هذه الخدمة 3 آلاف شخص من داخل وخارج تركيا.

وخصّصت دار الافتاء في قونية خطا هاتفيا، للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بدروس القرآن الكريم في الولاية وعموم تركيا.

ويستطيع الشخص عن طريق الاتصال بهذا الرقم أن يحصل على كافة المعلومات المتعلقة بدروس القرآن الكريم.

وقال مفتي قونية علي آق بينار: "عن طريق الاتصال بنا، استفاد 1400 شخصٍ من داخل الولاية و600 من خارجها و500 من خارج تركيا، من دروس القرآن الكريم".

وأشار إلى أنّ مجموع المستفيدين من دروس القرآن الكريم وصل إلى 3 آلاف شخص على مدار ثلاثة أعوام من إطلاق الخدمة".

وأوضح أن المتصلين من خارج الولاية ومن خارج البلاد، يتم إرسالهم إلى دروس القرآن الكريم بالولايات التركية.