يونيسيف: تراجع حاد لجودة حياة الأطفال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الإثنين، إنه من المرجح أن نحو 180 مليون طفل في 37 دولة يعيشون في فقر شديد أو لا يذهبون للمدرسة أو يلقون حتفهم في اشتباكات عنيفة.

وذلك أكثر مما كان عليه الحال منذ 20 عاما.

وخلصت المنظمة في تقريرها إلى أن الاضطرابات والصراعات والحكم السيئ من ضمن الأسباب الرئيسية لتراجع جودة الحياة بالنسبة لطفل من بين كل 12 طفلا في تعداد أطفال العالم البالغ عددهم مليارين و200 مليون طفل.

وتم تسجيل أكبر تراجع في جنوب السودان، التي تعاني من حرب أهلية دموية، حيث يعتبر الأطفال في وضع أسوأ مقارنة بالجيل السابق.

وقال لورانس شاندي، مدير إدارة البيانات والبحث والسياسة في "يونيسيف" إنه على الرغم من أن الجيل السابق شهد مكاسب واسعة وغير مسبوقة فيما يتعلق بمستويات المعيشة بالنسبة لمعظم أطفال العالم، فإن حقيقة أنه تم استبعاد أقلية منسية من الأطفال من ذلك التصنيف، دون ذنب من جانبهم أو من جانب أسرهم أمر مثير للسخرية.

وقد سجل أكثر من 14 دولة، تشمل الكاميرون وزامبيا وزيمبابوي زيادة في عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 90.1 دولار يوميًا.

كما تم رصد انخفاض في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الابتدائية في 21 دولة، منها سوريا وتنزانيا.

وقد ارتفعت نسبة الأطفال الأقل من 19 عامًا الذين يلقون حتفهم في أحداث عنيفة في سبع دول وهي جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وليبيا وجنوب السودان وسورية وأوكرانيا واليمن، ويشار إلى أن جميع هذه الدولة تشهد صراعات كبيرة.

ويأتي إصدار التقرير بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، وهو اليوم الذي تبنت فيه الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.