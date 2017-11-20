وزير الخارجية القطري: قطر لها الحق في سياسة خارجية مستقلة عن دول الجوار

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (الاثنين) إن قطر لها الحق في أن تكون لها سياسة خارجية مستقلة عن دول الجوار.

وأضاف خلال جلسة نقاشية في مركز نيكسون بواشنطن "الحصار المفروض على بلادي يهدف إلى التضييق ومصادرة حرية قرارنا"، مشيرا إلى أن عدم احترام القانون الدولي جعل المنطقة حقل تجارب للمغامرين وللساعين للسيطرة.

وأكد وزير الخارجية القطري أن الدوحة رائدة في مكافحة الإرهاب، وأن دول الحصار هي من ساعدت الإرهاب بسياساتها في المنطقة.

وفي الخامس من يونيو/حزيران الماضي فرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، كما قطعت معها كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية متهمة الدوحة بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته قطر.

ووصف وزير الخارجية القطري ما حدث مع بلاده قبل ٦ أشهر بـ "الخيانة" كاشفا عن وجود هجمات أعمق، ومحاولات للتلاعب بالعملة القطرية وكذا مؤامرات اقتصادية من قبل دول الحصار تدار خلف الكواليس.

وثمن وزير الخارجية القطري جهود البيت الأبيض والخارجية الأمريكية لحل الأزمة الخليجية كما أكد أن الوساطة الكويتية لا تزال قائمة وأن أي جهود للتوسط سيقوم بها أمير الكويت.

وأضاف "هناك سعي لإخضاع قطر لإرادة دول الحصار وهو أمر غير مقبول".

وتابع "أعربنا مرارا عن استعدادنا للدخول في محادثات مباشرة لكن موقف دول الحصار لم يتغير"، مشيرا إلى أن "مطالب دول الحصار لا ينبغي أن تكون بين دول ذات سيادة".

مؤكدا أن من مصلحة أمريكا ودول المنطقة انتهاء الأزمة لأنها تمس بالأمن الاستراتيجي للخليج.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن بلاده لجأت لإيران بعد الحصار لأنها تعرضت لإجراءات جائرة، لكن بنفس الوقت لم تتخذ موقفا معها ضد المنطقة.

وأشار إلى أن رؤية قطر للشرق الأوسط هي التعايش السلمي وأن قطر يمكن لها أن تكون جسرا للسلام، مؤكدا إمكانية تجنب الحروب والمعاناة بالحوار والطرق السلمية.

وكشف وزير الخارجية القطري أن ما يجري في المنطقة وفي اليمن يتم بتنسيق تام بين السعوديين والإماراتيين، وأن أفعال السعودية والإمارات في اليمن لا تخدم الهدف الذي تدخل لأجله التحالف.

وأكد وزير الخارجية القطري دعم بلاده لأية عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المبادرة العربية.

وقال "عدم الترخيص لمكتب منظمة التحرير بواشنطن يعرقل قنوات الاتصال".

وأكد أن بلاده لم تدعم حماس ولكنها قدمت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة وأن وجود مكتب لحماس بقطر يسهم في جهود نزع فتيل أزمات قد تتسبب مع إسرائيل.

وعن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية القطري إنه "يجب ألا يفلت المجرمون من العقاب في سوريا وإلا واجهنا ديكتاتوريين جدد"، مشيرا إلى أنه تم تحويل التركيز من التصدي لرئيس يقتل شعبه في سوريا إلى مجابهة (تنظيم الدولة) فقط.

وعن العلاقات المصرية القطرية، قال وزير الخارجية القطري "إن الدوحة ستظل تعتبر مصر دولة مهمة في المنطقة، ومن مصلحتها استقرار وأمن مصر، مضيفا في الوقت ذاته إلى عدم تحمل الدوحة المسؤولية عن توتر العلاقات مع القاهرة".