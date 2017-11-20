نصر الله: اتهام الجامعة العربية لحزب الله بالإرهاب متوقع ويدعو للأسف

طالب الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الدول العربية بكف أيديها عن لبنان، رافضا اتهاما وجهته الجامعة العربية (الأحد) بتورط حزب الله في الإرهاب.

وأشار خلال كلمة له رد فيها على بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، إلى أن اتهام الجامعة العربية لحزب الله بالإرهاب كان متوقعا وليس بجديد، مضيفا "هذا يدعو للأسف".

وقال نصر الله إن سلاح المقاومة هو العامل الأساسي في تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان.

وأضاف نصر الله "لبنان لا يزال يواجه التهديدات الإسرائيلية وحزب الله أهم عامل في ردع إسرائيل".

وأكد نصر الله في كلمته أن حزبه لم يرسل سلاحا إلى اليمن أو البحرين أو الكويت أو العراق.

ونفى نصر الله أي علاقة لحزبه بإطلاق الصاروخ من اليمن باتجاه السعودية أوائل الشهر الجاري.

وأبدى نصر الله استعداده لسحب عدد كبير من قادته من العراق بعد هزيمة "تنظيم الدولة الإسلامية" هناك.

وتزايدت حدة التوتر في المنطقة في الأسابيع الأخيرة بين السعودية وإيران بشأن الاستقالة المفاجئة التي قدمها سعد الحريري من رئاسة الحكومة في لبنان وبشأن تصعيد في الحرب الدائرة في اليمن.