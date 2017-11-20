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سياسة|ألمانيا

ميركل: لا يوجد سبب يدعو للاستقالة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
20/11/2017

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الاثنين) إنها لا ترى سببا يدعو للاستقالة بعد انهيار محادثات تشكيل حكومة ائتلافية من ثلاثة أحزاب.

وأضافت أن تكتلها المحافظ بإمكانه خوض أية انتخابات جديدة بشكل أكثر اتحادا من ذي قبل.

وقالت ميركل لقناة (زد.دي.إف) الألمانية إنها مستعدة للخدمة كمستشارة لأربع سنوات أخرى، وعبرت عن شعورها بضرورة توجيه رسالة عن الاستقرار للبلد ولأوربا والعالم.

وردا على سؤال بشأن إمكانية تشكيل "ائتلاف موسع" آخر مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، قالت ميركل إنها بانتظار رد الحزب بعد المحادثات مع فرانك فالتر شتاينماير يوم الأربعاء. لكنها قالت إن أية مطالبة لها بالتنحي لن تكون سبيلا جيدا لبدء ائتلاف جديد.

وعبرت عن خيبة أملها إزاء قرار الحزب الديمقراطي الحر بالانسحاب من محادثات تشكيل الائتلاف لكنها لا تتوقع أن يعدل الحزب عن قراره.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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