عون: لبنان لا يقبل الإيحاء بأن حكومته شريكة في أعمال إرهابية

دافع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الاثنين) عن "حزب الله" فيما يبدو باعتبار أن وجوده ضروري لمقاومة إسرائيل وذلك بعد أن اتهم بيان لجامعة الدول العربية الحزب "بالإرهاب".

وأشار عون إلى أن حزب الله جزء من الحكومة الائتلافية في لبنان.

ونقل مكتب عون عنه قوله على تويتر "الاستهداف الإسرائيلي لا يزال مستمرا ومن حق اللبنانيين أن يقاوموه ويحبطوا مخططاته بكل الوسائل المتاحة".

وتعارض السعودية، المنافس الإقليمي لإيران، دور حزب الله كقوة عسكرية في سوريا وتتهمه بمساعدة الحوثيين في اليمن ومعارضين في البحرين.

وعقدت جامعة الدول العربية اجتماعا أمس (الأحد) لبحث ما وصفته بالتدخل الإيراني في الدول العربية واتهمت حزب الله حليف طهران "بالإرهاب".

وقال عون على تويتر بعد لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيروت إن لبنان "لا يمكن أن يقبل الإيحاء بأن الحكومة اللبنانية شريكة في أعمال إرهابية".

وقال أبو الغيط في بيروت إن أحدا لم يتهم الحكومة اللبنانية بالإرهاب. وأضاف "شرحت للرئيس عون الظروف التي أحاطت باجتماع الأمس، ولا أحد يمكن أو يرغب بإلحاق الضرر بلبنان".

وأضاف أن أحد أطراف الحكومة متهم بذلك وهذه طريقه غير مباشرة لمطالبة الدولة اللبنانية بالحديث إلى هذا الطرف وإقناعه بالإحجام عن هذه الأعمال على الأراضي العربية مشيرا إلى أن الجميع يقر بخصوصية الوضع اللبناني.

ويواجه لبنان أزمة سياسية بعد أن أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته بشكل مفاجئ يوم الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني في بيان بثه التلفزيون من السعودية. وفي خطاب استقالته اتهم الحريري إيران وحزب الله "بزرع الفتن في العالم العربي".