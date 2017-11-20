شاهد: قوات أمريكية تفجر مصانع "أفيون" للحد من تمويل طالبان

قال مسؤولون أمريكيون وأفغان (الاثنين) إن قوات من البلدين شنت هجوما مُشتركا على مصانع أفيون تابعة لحركة طالبان في محاولة لتقليص شريانها الاقتصادي.

وعرض جون نيكلسون الجنرال بالجيش الأمريكي تسجيلات مُصورة في مؤتمر صحفي تظهر ضربات جوية لما وصفها بأنها مصانع مخدرات تابعة لطالبان.

ويشهد إقليم هلمند في جنوب البلاد قتالا عنيفا وهو أكبر إقليم منتج للأفيون.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن إنتاج الأفيون في أفغانستان بلغ مستوى قياسيا هذا العام إذ ارتفع بنسبة 87 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن إنتاج الأفيون من بذور الخشخاش في أفغانستان، أكبر منتج في العالم للهروين، بلغ نحو تسعة آلاف طن هذا العام.

وحذر المكتب في الماضي من أن تراخي قبضة كابول الأمنية يسهم في انهيار جهود القضاء على إنتاج المخدرات.

ويقول مسؤولون أمريكيون وأفغان إن نحو نصف الأفيون الأفغاني يعالج أو يكرر لتحويله إلى مورفين أو هيروين قبل تهريبه خارج البلاد.

وعرض الجنرال تسجيلا مصورا لطائرة مقاتلة إف-22 تسقط قنابل تزن 250 رطلا على مبنيين مؤكدا أن مبنى ثالثا مجاورا لم يُمس بسوء.

وتواجه القوات الأمريكية اتهامات منذ فترة طويلة بالتسبب في أضرار يمكن تجنبها وقتل مدنيين.

وتقول الولايات المتحدة إنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب إصابة مدنيين.

وقالت الأمم المتحدة إن عشرة مدنيين على الأقل ربما قُتلوا في ضربة في قندوز في وقت سابق هذا الشهر، وهو ما يناقض نتائج تحقيق أمريكي توصل إلى عدم سقوط قتلى مدنيين.