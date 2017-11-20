شاهد: "سوء التغذية" يفترس أطفال الروهينغيا في بنغلاديش

يبلغ رامجان من العمر عامين ونصف العام لكنه في الواقع مر برحلة صادمة، فقد هربت والدته، نور كاهينا، من ميانمار مع الآلاف من الروهينغيا جراء موجة العنف الذي اندلع في الآونة الأخيرة.

تقول نور كاهينا إنهم سبحوا عبر الأنهار وعبروا الجبال قبل أن يستقلوا زورقًا للوصول إلى مخيم كوتوبالونغ للاجئين في بنغلاديش.

لكن هذه المحنة المروعة أثرت على الطفل الصغير رامجان، فهو الآن يعاني من سوء تغذية حاد.

وهو واحد من أطفال كثر يتلقون المساعدة في مركز التغذية التابع لمؤسسة العمل ضد الجوع والمقام داخل المخيم.

تقول نور كاهينا "أثناء عملية التسجيل التي قمت بها، قيل لي إن طفلي يبدو وكأنه يعاني من سوء التغذية وأنه ينبغي أن أحضر إلى مركز التغذية هذا حتى يمكن الاعتناء به".

ومنذ الخامس والعشرين من أغسطس/آب، فر الآلاف من الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأدت هذه الزيادة الحادة في أعداد اللاجئين إلى تضاعف عدد الأطفال، الذين يعانون من سوء التغذية ويحتاجون إلى العلاج، إلى خمسة أضعاف.

ويقوم المتطوعون والعاملون في المجال الطبي بفحص أكبر عدد ممكن من الأطفال، بينما ينتظر عدد أكبر بكثير عملية الفحص وهم يبكون في أحضان آبائهم.

يقول عبد الله الأمين، نائب مدير المشروع في مؤسسة العمل ضد الجوع "هم بحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية والمزيد من الدعم اللوجستي والمزيد من الأشخاص الفنيين فضلًا عن موظفين إضافيين لضمان حصولهم على الرعاية".

ويتم منح أولياء الأمور مشورة محددة وبعض حصص الطعام التي تساعد على علاج أطفالهم.

وطلب من نور كاهينا العودة بعد أيام للحصول على المزيد من الحصص الغذائية.

نور كاهينا ما هي إلا مجرد واحدة من العديد من الأمهات اللواتي تملكهن القلق ممن لم تنته محنتهن منذ غادرن ميانمار.