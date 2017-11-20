شاهد: المحكمة العليا في كينيا تؤيد إعادة انتخاب كينياتا رئيسا

صدقت المحكمة العليا في كينيا على فوز الرئيس أوهورو كينياتا في إعادة انتخابات الرئاسة التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وقال كبير القضاة ديفيد ماراجا إن المحكمة رفضت طعنين على الاقتراع في قرار اتخذه قضاة المحكمة الستة بالإجماع.

وكان مقدمو الطعنين قد دفعوا بوجوب إلغاء النتيجة لأن لجنة الانتخابات لم تطلب مرشحين جددا بعد إلغاء انتخابات يوم الثامن من أغسطس/ آب ولأن الاقتراع لم يجر في كل الدوائر الانتخابية البالغ عددها 291 دائرة.

وأمرت المحكمة العليا بإعادة الانتخابات بعد أن ألغت انتخابات أغسطس/ آب.

وقاطع رايلا أودينغا، أبرز زعيم للمعارضة هذه الانتخابات ووصفها بأنها "خدعة"، ولقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في الاشتباكات التي وقعت على خلفية الانتخابات.

وبدأت الأزمة في كينيا بعد إلغاء المحكمة العليا نتائج الانتخابات الأولى التي جرت في آب/أغسطس، وفاز فيها كينياتا أيضا، بسبب ادعاءات بوجود مخالفات.