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سياسة|الأرجنتين

شاهد: الأرجنتين تنشر لقطات للأنثى الوحيدة من طاقم الغواصة المفقودة

20/11/2017

نشرت وزارة الدفاع الأرجنتينية، الإثنين، فيديو التقط في يناير/كانون الثاني، للبحارة الوحيدة الأنثى في طاقم الغواصة المفقودة، وهي تتحدث عن حلمها بأن تصبح أول قائدة للغواصات بالبلاد.

ويظهر الفيديو "إليانا ماريا كراوتزيك" أول ضابط بحري، أو أول ربان أنثى لغواصة في الأرجنتين، وهي حاليًا على متن الغواصة المفقودة في جنوب المحيط الأطلسي، وظهرت وهي تحكي عن سبب انضمامها إلى البحرية.

وإليانا واحدة من بين أفراد طاقم الغواصة المفقودة منذ يوم الجمعة، والبالغ عددهم 44 بحارا.

وعرقلت عاصفة، الأحد، جهود البحث، كما حاولت السلطات التحقق من أن اشارات الأقمار الاصطناعية الأخيرة مرجح أن تكون من الغواصة وقد تكون علامة على أن البحارة مازالوا قيد الحياة.

لكن مسؤولا في البحرية الأرجنتينية قال إن المحاولات السبع للاتصال بالأقمار الاصطناعية، والتي رُصدِت من الغواصة المفقودة، لم تساعد في تحديد موقع الغواصة.

المصدر : رويترز
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