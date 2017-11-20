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سياسة

حركة الجهاد الإسلامي تستنكر عدم إدانة وزراء الخارجية العرب لإسرائيل

20/11/2017

استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خلو "البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية بالقاهرة من أي إدانة أو ذكر للعدوان الصهيوني المتواصل على فلسطين أرضا وشعبا ومقدسات".

وقال بيان صادر عن الحركة "إنه في الوقت الذي خلا فيه البيان من أي  إدانة للعدوان الصهيوني، وفي المقابل نراه يدين من قاوموا الاحتلال الصهيوني ويدعمون حق الأمة في فلسطين".

وأضاف البيان "إن حركة الجهاد الاسلامي تستنكر اعتبار حزب الله اللبناني "منظمة ارهابية" وترى في هذا القرار خدمة للعدو الصهيوني ، وعربونا من أجل تطوير علاقات بعض الأنظمة العربية بالكيان الصهيوني والمسارعة في اخراجها للعلن".

وأشار البيان إلى أن "الجامعة العربية بمثل هذه المواقف والقرارات ، إنما توفر مظلة وشرعية لتأجيج الفتن والصراعات الطائفية والمذهبية في المنطقة، والتي لن تخدم سوى أعداء الأمة".

المصدر : الجزيرة مباشر
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