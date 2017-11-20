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سياسة|بريطانيا

بريطانيا تحقق في أسباب ارتداء تلميذات الابتدائي للحجاب

أماندا سبيلمان كبيرة المفتشين المسؤولة عن المدارس في بريطانيا
أماندا سبيلمان كبيرة المفتشين المسؤولة عن المدارس في بريطانيا
20/11/2017

قالت مسؤولة بارزة في قطاع التعليم في بريطانيا إن المفتشين سيسألون التلميذات المحجبات في المدارس الابتدائية عن سبب ارتدائهن للحجاب في هذه السن.

وقالت كبيرة المفتشين المسؤولة عن المدارس في بريطانيا أماندا سبيلمان إنه سيتم تسجيل أجوبة التلميذات في السجلات المدرسية.

وبررت سبيلمان الإجراء بقولها إن ارتداء فتيات دون سن البلوغ للحجاب يمنحهن "هوية جنسية"، لأن الفتيات والسيدات المسلمات ترتدين الحجاب أمام الرجال من أجل العفة.

ووفق دراسة لصحيفة صنداي تايمز، فإن الحجاب مدرج بين خيارات الزي المدرسي، في 18% من أصل 800 مدرسة ابتدائية حكومية في البلاد أجريت عليها الدراسة.

المصدر : الأناضول
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