بريطانيا تحقق في أسباب ارتداء تلميذات الابتدائي للحجاب

قالت مسؤولة بارزة في قطاع التعليم في بريطانيا إن المفتشين سيسألون التلميذات المحجبات في المدارس الابتدائية عن سبب ارتدائهن للحجاب في هذه السن.

وقالت كبيرة المفتشين المسؤولة عن المدارس في بريطانيا أماندا سبيلمان إنه سيتم تسجيل أجوبة التلميذات في السجلات المدرسية.

وبررت سبيلمان الإجراء بقولها إن ارتداء فتيات دون سن البلوغ للحجاب يمنحهن "هوية جنسية"، لأن الفتيات والسيدات المسلمات ترتدين الحجاب أمام الرجال من أجل العفة.

ووفق دراسة لصحيفة صنداي تايمز، فإن الحجاب مدرج بين خيارات الزي المدرسي، في 18% من أصل 800 مدرسة ابتدائية حكومية في البلاد أجريت عليها الدراسة.