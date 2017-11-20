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سياسة|إندونيسيا

القبض على رئيس البرلمان الإندونيسي لتورطه في قضية فساد

القبض على رئيس البرلمان الإندونيسي لتورطه في قضية فساد
القبض على رئيس البرلمان الإندونيسي لتورطه في قضية فساد
20/11/2017

احتجزت الشرطة الإندونيسية رئيس البرلمان لتجاهله الإجابة على أسئلة لجنة مكافحة الفساد في البلاد بشأن قضية كسب غير مشروع تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وذلك بعد ادعائه المرض.

وتجاهل سيتيا نوفانتو استدعاء لجنة مكافحة الفساد، وتهرب من محاولة لإلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي حيث اختفى لمدة يوم، قبل نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح يبدو أنه أصيب بها في حادث سيارة.

وقال المتحدث باسم لجنة مكافحة الفساد إن محققين اقتادوه من المستشفى بعد أن أقر الأطباء بأنه مؤهل للاستجواب.

واتهمت اللجنة نوفانتو بالفساد في مشروع قدمته الحكومة السابقة لإصدار بطاقات هوية إلكترونية بلغت قيمته 440 مليون دولار.

وينفي نوفانتو ارتكاب أي مخالفات.

ويتزعم نوفانتو حزب جولكار، كما إنه عضو في الائتلاف الحاكم وحليف للرئيس جوكو ويدودو.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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