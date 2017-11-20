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الصليب الأحمر: 2.5 مليون يمني يفتقرون إلى المياه النظيفة

يمنيون يعانون للحصول على المياه من بئر في قرية فقيرة بمدينة الحديدة
يمنيون يعانون للحصول على المياه من بئر في قرية فقيرة بمدينة الحديدة
20/11/2017

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين إن مدينتي صنعاء والبيضاء انضمتا إلى قائمة المدن اليمنية التي تفتقر إلى المياه النظيفة بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل محطات الضخ.

يأتي ذلك في أعقاب حصار فرضه التحالف الذي تقوده السعودية قبل نحو أسبوعين.

وقالت يولاندا جاكميه المتحدثة باسم الصليب الأحمر إن قرابة 2.5 مليون يمني لا تصلهم حاليا المياه النظيفة في مدن مزدحمة "مما يجعلهم عرضة لخطر تفش كبير جديد للأمراض التي تنقلها المياه".

وأضافت "أنظمة المياه والصرف الصحي في ذمار وعمران تقدم حاليا نصف التغطية العادية فقط".

كان الصليب الأحمر قد قال يوم الجمعة إن ثلاث مدن في اليمن هي صعدة وتعز والحديدة لا تصلها المياه النظيفة بسبب الحصار الذي قطع واردات الوقود اللازمة لمحطات الضخ والصرف الصحي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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