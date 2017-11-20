ارتفاع سطح الأرض 90 سنتيمترا بعد زلزال إيران الأخير

قال مسؤولون جيولوجيون في اليابان إن مستوى سطح الأرض ارتفع بأكثر من نحو 90 سنتيمترا، وذلك بعد أن ضرب زلزال عنيف الأسبوع الماضي المنطقة الحدودية بين العراق وإيران.

وأوضحت تحليلات المسؤولين بأن سطح الأرض انخفض إلى 30 سنتيمترا بالقرب من مركز الزلزال، بينما ارتفع 10 سنتيمترات أو أكثر في منطقة ممتدة لنحو 80 كيلومترا جنوب مركز الهزة الأرضية.

وقال هيروشي ياراي المسؤول في إدارة المعلومات الجغرافية اليابانية إن البيانات أكدت بأن القشرة الأرضية تضخمت بنحو 40 سنتيمترا في سرب الذهب غربي إيران، حيث انهارت الكثير من المباني.

وأضاف أن هذا التغير الكبير الذي حدث في سطح الأرض سبب هذا الزلزال الشديد الذي وصلت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المسؤولون أن البيانات تتماشى تقريبًا مع تحليلات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والتي ذكرت أن الموجات الزلزالية ناجمة عن تصدع عكسي، وتتحرك فيه طبقات الأرض الصخرية بزاوية.

يشار إلى أن إدارة المعلومات الجغرافية اليابانية استخدمت بيانات من القمر الاصطناعي (دايئيتشي-2) المخصص لمراقبة الأرض، في تحليل التغير في شكل الأرض الناجم عن الزلزال.