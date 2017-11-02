مقتل 25 في اشتباكات بين القوات التركية ومسلحين أكراد

قالت القوات المسلحة التركية الخميس إن قوات الأمن قتلت 17 مسلحا كرديا قرب الحدود مع العراق في جنوب شرق تركيا بعد الإعلان عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن في تلك الاشتباكات.

وقالت القوات المسلحة التركية في بيان إن خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا في وقت مبكر من اليوم الخميس في اشتباكات بعد أن حاول المسلحون عبور الحدود إلى منطقة شمدينلي الجبلية في إقليم هكاري.

وذكرت أن ستة جنود أتراك وحارسي أمن من قوة تحمى القرى تدعمها الحكومة قتلوا في الاشتباك.

وأضاف الجيش أن القوات التركية شنت عملية مدعومة بطائرات هليكوبتر للبحث عن أي أعضاء آخرين في حزب العمال الكردستاني وقتلت بعد ذلك 12 مسلحا كانوا يحاولون الهرب عبر الحدود إلى شمال العراق.

وفي واقعة منفصلة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خمسة آخرين من عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور قتلوا في اشتباكات في إقليم تونجلي جنوب شرق البلاد.

وأضاف أن الاشتباكات في جنوب شرق تركيا لا تزال مستمرة.

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا عام 1984 وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب "منظمة إرهابية".