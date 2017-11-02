مظاهرات في فلسطين وعدة دول تنديدا بوعد بلفور

تظاهر آلاف الفلسطينيين الخميس في مدن رام الله ونابلس والخليل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة في الذكرى المائة لوعد بلفور البريطاني الذي مهد لقيام دولة إسرائيل.

وطالب المتظاهرين بريطانيا بالاعتذار عما ارتكبته جراء هذا الوعد.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهته بريطانيا بالاعتراف بـ"الخطأ التاريخي" الذي شكله إعلان بلفور تجاه الشعب الفلسطيني، متخوفا من أن يكون حل الدولتين "بات تحقيقه مستحيلا مع مرور الوقت".

في رام الله، رفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والإنجليزية منها "وعد من لا يملك لمن لا يستحق". وسار المتظاهرون من دوار عرفات في المدينة إلى مقر المجلس الثقافي البريطاني القريب.

في نابلس في شمال الضفة الغربية، انطلقت تظاهرة من وسط المدينة وتوجهت إلى الدوار الرئيس فيها حيث اختتمت بمهرجان خطابي.

وطالب المشاركون بريطانيا بالاعتذار من الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين وتعويضات.

وفي الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917، قال وزير الخارجية البريطاني في حينه آرثر بلفور إن حكومته "تؤيد إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".

وبعد مرور قرن كامل على وعد بلفور تشيد به إسرائيل كأحد العوامل التي ساعدت على قيامها. لكن بالنسبة للفلسطينيين، ساهم هذا الوعد في مأساة سلب أرضهم، ما أدى إلى النكبة عام 1948، أي تهجير نحو 760 ألف فلسطيني.

وفي عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الأيام الستة، وقامت بعدها بضم القدس الشرقية وما زال احتلال الضفة الغربية مستمرا بعد خمسين عاما.

في لندن، قالت رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي "نحن فخورون بالدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل وبالتأكيد سنحتفل بالمئوية بافتخار".

وفي هولندا تظاهر نشطاء أمام السفارة البريطانية في مدينة لاهاي الخميس، في الذكرى المئوية لوعد بلفور مطالبين بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد.

ورفع المحتجون، الأعلام الفلسطينية، ولافتات مناهضة لبريطانيا، في المظاهرة التي نظمتها رابطة المجتمع الفلسطيني في هولندا.

كما سلمت الرابطة رسالة احتجاجية ضد وعد بلفور، إلى وكيل السفير البريطاني في لاهاي "نيك هيث" الذي حضر إلى باب السفارة لاستلامها.

وفي تركيا شهدت مدينتا أنقرة وسكاريا الخميس، مظاهرات احتجاجية تنديدًا بـ"وعد بلفور" ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ولافتات مناهضة لبريطانيا.