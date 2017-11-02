شاهد: مقتل 22 شخصا في انفجار هائل بمحطة كهرباء هندية

قالت السلطات الهندية إن انفجارا في محطة كهرباء أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، الأربعاء، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويعد هذا الانفجار واحدا من أسوأ الحوادث الصناعية في البلاد في السنوات الأخيرة.

وقالت شرطة الولاية إن أكثر من 20 ناجيا يعانون حروقا بالغة بعد الانفجار الذي وقع بمحطة (إن.تي.بي.سي) التي تديرها الدولة وتعمل بالفحم وأشارت إلى إن عدد القتلى ربما يرتفع.

ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، تمد المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1550 ميغاوات 9 ولايات بالكهرباء، لكن الشركة قالت إن منشآت أخرى ستعوض النقص وإنه من المرجح حدوث انقطاع بالكهرباء.

وقال أناند كومار، وهو مسؤول كبير بشرطة الولاية، في بيان على الإنترنت "تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل ما زاد الضغط وتسبب في الانفجار".

وقالت الشركة إن الانفجار أصاب وحدة تنتج 500 ميغاوات تعمل منذ أبريل/نيسان، وأضافت أن ثلاث وحدات أخرى تبلغ طاقتها الإجمالية 630 ميغاوات مستمرة في العمل.

وقال أرفيند كومار، المسؤول عن شؤون الأمن والنظام في أوتار براديش، إن عدد المصابين يتراوح بين 90 و100، وذكرت الشرطة أن الإدارة المحلية أكدت وفاة 22 شخصا.