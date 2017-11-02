البث الحي
سياسة|الهند

شاهد: مقتل 22 شخصا في انفجار هائل بمحطة كهرباء هندية

2/11/2017

قالت السلطات الهندية إن انفجارا في محطة كهرباء أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، الأربعاء، في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ويعد هذا الانفجار واحدا من أسوأ الحوادث الصناعية في البلاد في السنوات الأخيرة.

 وقالت شرطة الولاية إن أكثر من 20 ناجيا يعانون حروقا بالغة بعد الانفجار الذي وقع بمحطة (إن.تي.بي.سي) التي تديرها الدولة وتعمل بالفحم وأشارت إلى إن عدد القتلى ربما يرتفع.

ووفقا لموقع الشركة على الإنترنت، تمد المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1550 ميغاوات 9 ولايات بالكهرباء، لكن الشركة قالت إن منشآت أخرى ستعوض النقص وإنه من المرجح حدوث انقطاع بالكهرباء.

وقال أناند كومار، وهو مسؤول كبير بشرطة الولاية، في بيان على الإنترنت "تراكم الرماد في الفرن تحت المرجل ما زاد الضغط وتسبب في الانفجار".

وقالت الشركة إن الانفجار أصاب وحدة تنتج 500 ميغاوات تعمل منذ أبريل/نيسان، وأضافت أن ثلاث وحدات أخرى تبلغ طاقتها الإجمالية 630 ميغاوات مستمرة في العمل.

وقال أرفيند كومار، المسؤول عن شؤون الأمن والنظام في أوتار براديش، إن عدد المصابين يتراوح بين 90 و100، وذكرت الشرطة أن الإدارة المحلية أكدت وفاة 22 شخصا.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)