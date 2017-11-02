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سياسة

شاهد: زعيمة ميانمار تقوم بأول زيارة لولاية أراكان

2/11/2017

قامت أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار، بأول زيارة لها إلى ولاية أراكان التي تعيش بها أقلية الروهينغيا المسلمة، بعد أكثر من شهرين من عمليات التطهير العرقي ضدهم.

ووصلت سو تشي إلى أراكان على متن مروحية عسكرية، وبصحبتها نحو 20 من المسؤولين والقيادات العسكرية.

وهذه هي المرة الأولى التي تزور فيها سو تشي ولاية أراكان (راخين) منذ وصولها إلى السلطة العام الماضي بعد فوزها في انتخابات عام 2015.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من شهرين من تفجر عمليات تطهير عرقي ضد مسلمي الروهينغيا في الولاية، والتي تمارسها قوات الجيش ومتطرفون بوذيون، وأدت إلى حرق مئات القرى المسلمة وتهجير أكثر من 600 ألف شخص من أقلية الروهينغيا، لجأ أغلبهم إلى بنغلاديش المجاورة.

ووجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية انتقادات حادة لميانمار بسبب الانتهاكات الواسعة بحق مسلمي الروهينغيا، الذين تصفهم الأمم المتحدة بأنها أكثر الأقليات الدينية اضطهادا في العالم.

المصدر : رويترز
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