البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: الاستخبارات الأمريكية تكشف عن تسجيل نادر لنجل أسامة بن لادن

2/11/2017

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، الأربعاء، عن 470 ألف ملف لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، من بينها تسجيل مصور لنجله حمزة خلال حفل زفافه.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد حصلت على تلك الوثائق، أثناء عملية الإنزال التي نفذتها قوات استخبارات البحرية الأمريكية (سيل تيم 6) في مايو/أيار عام 2011 في آبوت أباد بباكستان، وهي العملية التي قامت خلالها بقتل أسامة بن لادن.

وتشمل الملفات صورا شخصية لابن لادن مع عائلته، ومذكرات بخط يده، إضافة إلى معلومات عن طريقته في قيادة التنظيم.

وأرفقت الوكالة الأمريكية مع بيان أصدرته على موقعها الإلكتروني، موادا فيلمية وتسجيلات صوتية وصور وبرامج كمبيوتر مع الوثائق الجديدة، كما حجبت بعض المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، وبعض البرمجيات الخبيثة ومواد أخرى حساسة يمكن أن تعرض أمنها القومي للخطر.

وتضمنت إحدى الوثائق مقاطع فيديو من حفل زفاف "حمزة" نجل أسامة بن لادن، والتي تعد أول صور معروفة لنجله كشخص بالغ، قبل سنوات من شريط الفيديو الذي ظهر فيه داعيا أتباعه خارج الشرق الأوسط لمهاجمة الغرب.

وظهر حمزة بن لادن يرتدي غطاء الرأس الأبيض التقليدي ويجلس على سجادة مع رجال آخرين خلال مراسم عقد القران، وسط صيحات التهاني وموائد الطعام والحلوى والمشروبات.

وطبقًا للبيان فقد اشتملت الوثائق على تسجيلات تحتوي تسجيلات لنجل الزعيم السابق للقاعدة حمزة بن لادن، و79 ألف ملف صوتي، و10 آلاف تسجيل مرئي، و18 ألف وثيقة تخص أسامة بن لادن، من بينها سيرته الذاتية.

وأصدر الكونغرس الأمريكي قانون التفويض الاستخباري العام 2014، والذي يوجه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بإجراء مراجعة مستمرة لوثائق بن لادن بهدف الكشف عنها تدريجيًا، شريطة أن لا يعرض هذا الأمر الأمن الوطني للبلاد، أو مجرى العمليات الاستخبارية للخطر.

ومنذ 20 مايو/ أيار 2015 بدأ مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي بالكشف عن حزم مختلفة من الوثائق، كان آخرها مطلع يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وتعتبر هذه الوثيقة هي الرابعة من الوثائق والصور وملفات الكمبيوتر التي تم نشرها من مجموعة الوثائق التي عثر عليها خلال الغارة على مجمع بن لادن.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالات
المزيد من سياسة

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري (الجزيرة)

باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم "خشية انتقام إيران"

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)