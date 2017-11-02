خامنئي: أمريكا هي العدو الأول لإيران

قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي إن الولايات المتحدة هي "العدو الأول" لإيران، وإن طهران لن تذعن لضغوط واشنطن بشأن الاتفاق النووي.

وقال خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون (الخميس) إن إيران لن تقبل أبدا بالترهيب الأمريكي بشأن الاتفاق النووي.

وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على إيران بسبب أنشطتها الصاروخية، ودعت طهران لعدم تطوير صواريخ قادرة على حمل قنابل نووية. وتقول إيران إنها لا تعتزم ذلك وإن برنامجها الصاروخي لأغراض دفاعية فقط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد شق الصف مع قوى كبرى أخرى الشهر الماضي برفضه أن يقر رسميا بالتزام إيران بالاتفاق النووي.

ورُفعت أغلب العقوبات المفروضة على إيران بموجب الاتفاق في مقابل تقليصها لنشاطها النووي.

واستمر خامنئي، منذ التوصل للاتفاق في عام 2015، في شجب الولايات المتحدة علنا مشيرا إلى أن العداء بين البلدين الذي يرجع تاريخه لقيام الثورة الإسلامية عام 1979 لن يتراجع بسبب الاتفاق.

وقطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية عندما احتجز طلاب إيرانيون 52 أمريكيا رهائن لمدة 444 يوما في السفارة الأمريكية في طهران.

وتأتي انتقادات خامنئي قبل يومين من إحياء إيران ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية يوم السبت المقبل (4 نوفمبر/تشرين الثاني).