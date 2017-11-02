ترمب يدعو لإعدام منفذ هجوم نيويورك

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى إعدام مهاجر أوزبكي متهم بقتل ثمانية أشخاص دهسا بشاحنة في نيويورك ووصف الرجل بأنه "إرهابي".

واستجوب محققون سيف الله سايبوف (29 عاما) الذي نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه واعتقلته.

ووفقا لدعوى جنائية رفعت ضده الأربعاء أبلغ سايبوف المحققين بأن فكرة الهجوم واتته بعد أن شاهد تسجيلات فيديو لتنظيم الدولة وبدأ التخطيط للهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء قبل عام.

وقال ترمب على حسابه على تويتر: "إرهابي نيويورك كان سعيدا وهو يطلب رفع راية تنظيم الدولة في غرفته بالمستشفى. قتل ثمانية أشخاص وأصاب 12 بإصابات بالغة. يجب إعدامه".

ووجهت اتهامات لسايبوف، وهو مهاجر أوزبكي يعيش في ولاية نيوجيرزي، بتهمة تقديم الدعم المالي والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية وبالتحديد الدولة وبتهمة العنف وتدمير سيارات مما أدى لوفاة ثمانية أشخاص.