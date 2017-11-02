التايمز: قطر تسعى لنشر اللغة العربية في بريطانيا

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن قطر تنفق بسخاء في سبيل إدخال اللغة العربية ضمن مناهج التعليم في بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها الخميس أن قطر تسعى لإعادة تقديم اللغة العربية في بريطانيا على أمل أن تلفت نظر المدارس وأولياء الأمور كلغة ثانية وسط التراجع في تعلم لغات أخرى مثل اللغتين الألمانية والفرنسية.

وقالت الصحيفة " إن الدوحة تبرعت بمبلغ يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني لبرنامج في المجلس الثقافي البريطاني لدعم تدريس العربية في الفصول المدرسية" .. وأضافت قائلة " إن القطريين يرون أن اللغة العربية هي لغة العمل في المستقبل".

وأشارت إلى أن ردود الفعل جاءت إيجابية بشكل كبير في المدارس التي بدأت بإدخال برامج تدريس اللغة العربية ، في حين أن تأثير تعلم اللغة لم يقتصر على فتح الأبواب لفرص واعدة فقط ، بل امتد الأثر ليشمل دعم الاندماج الثقافي وتفهم الآخر.

وتوقع المجلس الثقافي البريطاني أن اللغة العربية ستحتل المرتبة الثانية بعد اللغة الإسبانية في قائمة أهم اللغات المستخدمة في بريطانيا خلال 20 عاما.

وأوردت صحيفة "التايمز" في تقريرها، أن التبرع المالي الضخم دفعته مؤسسة قطر الدولية (QFI) وهي عضو في مؤسسة قطر (QF) ومقرها الولايات المتحدة ، وهي منظمة لتقديم المنح وجمع قادة الفكر في القضايا المتعلقة بالتعليم العالمي والدولي، والتعليم المفتوح وتقنيات التعليم.