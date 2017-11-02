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سياسة

إسبانيا تصدر أمر اعتقال لرئيس إقليم كتالونيا المعزول

زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
زعيم إقليم كتالونيا كارلس بيغديمونت
2/11/2017

أصدر المدعى العام الإسباني اليوم الخميس  أمرا بإلقاء القبض على رئيس إقليم كتالونيا المعزول كارلس بوجديمون، وأربعة أعضاء من حكومته السابقة،  الذين يعيشون حاليا في  بلجيكا.

وكان ممثلو الادعاء الإسباني طلبوا احتجاز عدد من مسؤولي حكومة إقليم كتالونيا المعزولة إلى حين محاكمتهم ، وعدم الإفراج عنهم بكفالة .

ومثل نائب رئيس الإقليم سابقا أوريول جونكيراس وستة من المستشارين في الحكومة الانفصالية ،التي تم عزلها على خلفية مساعي الانفصال عن إسبانيا، اليوم الخميس أمام محكمة في مدريد للرد على اتهامات تشمل التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال العامة.

وأشار جونكيراس في مقالة افتتاحية بصحيفة نيويورك تايمز اليوم إلى استقلال كتالونيا بأنه " حدث تاريخي" وانتقد رفض الحكومة الإسبانية المتكرر لجهود الاستقلال وأساليبها القمعية في المنطقة.

وكتب جونكيراس " في الكثير من المرات وبعدة سبل، حاولنا التحدث عن حقوقنا، ولكن الحكومة الإسبانية لم تستمع".

وأضاف " علينا تجديد قوانا ، والحفاظ عليها  وأن لا نشك في أنه من خلال توجهنا السلمي والحضاري الذي طالما أظهرناه، سوف نستمر في التقدم إلى المدى الذي نقرر الوصول  إليه". 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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