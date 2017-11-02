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سياسة|تركيا

أردوغان يكشف عن خطط لإنتاج سيارة تركية بالكامل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
2/11/2017

كشف الرئيس رجب طيب أردوغان النقاب عن خطط لتدشين سيارة مصنوعة بالكامل في تركيا بحلول 2021 قائلا إنه حلم طالما راود الشعب التركي وواعدا بأن يكون أول من يتقدم لشراء السيارة الجديدة.

وفي حين أن تركيا مصدر كبير للمركبات إلى أوروبا إلا أن السيارات تصنعها في العادة شركات عالمية في مشاريع مشتركة مع شركاء محليين.

وقال أردوغان إنه وقع الاختيار على كونسرتيوم يضم خمس شركات لإنتاج السيارة الجديدة.

وقال "لا نريد أي تأجيلات في هذا المشروع ولن نسمح بأي خسارة للوقت"، مضيفا أن النموذج الأولى للسيارة سيكتمل بحلول 2019 على أبعد تقدير.

وقال الرئيس التركي: "سأكون أول زبون للسيارة الجديدة، بشرط أن أدفع ثمنها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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