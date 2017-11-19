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سياسة|السعودية

وزير بريطاني سابق ينتقد ممارسات ولي العهد السعودي

18/11/2017

 انتقد وزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو ممارسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال سترو في كلمة له السبت بلندن ضمن فعاليات مؤتمر عنوان "أزمة في السعودية .. الحرب والخلافة والمستقبل" إن ممارسات ولي العهد السعودي تخلق حالة من "عدم الاستقرار" في المنطقة، مضيفا أن السعودية حاليا تشكل تهديدا لليمنيين وللبنانيين.

وأضاف :" السياسيون الذين تعاملت معهم بالسعودية كانوا يتوخون الحذر ولا يغامرون مثلما يفعل ابن سلمان".

وانتقد سترو الحصار المفروض من السعودية والإمارات على اليمن، مشيرا إلى أن الحصار على اليمن أوجد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتطرق سترو إلى الموقف الدولي من حزب الله وحركة حماس قائلا:" يتعين علينا التفريق بين الأجنحة العسكرية والسياسية لكل من حزب الله وحركة حماس"

وتابع وزير الخارجية البريطاني الأسبق "لم أكن مسرورا بشأن مقاطعة حركة حماس خلال شغلي لمنصب وزير الخارجية البريطانية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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