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سياسة

موغابي يخالف التوقعات وينهي خطابه للشعب من دون إعلان استقالته

روبرت موغابي
روبرت موغابي
19/11/2017

خالف روبرت موغابي رئيس زيمبابوي توقعات بأنه سيستقيل من منصبه (الأحد) وتعهد برئاسة مؤتمر الحزب الحاكم الشهر القادم رغم أن الحزب أقاله من رئاسته قبل ساعات.

وأعطى الحزب الحاكم مهلة 24 ساعة لموغابي (93 عاما) للتنحي عن منصب رئيس البلاد أو مواجهة إجراءات لعزله وذلك في مسعى لإيجاد نهاية سلمية لحكمه بعد حدوث انقلاب فعلي.

وقال موغابي في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إنه يقر بالانتقادات الموجهة إليه من الحزب الحاكم ومن الجيش والمواطنين.

من جهته قال زعيم قدامى محاربي زيمبابوي اليوم إن الخطط الرامية لعزل موغابي ستمضي قدما وفقا لما هو مقرر لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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